மாவட்ட செய்திகள்

105 ஆண்டுகள் பழமையான பாம்பன் ரெயில் பாலத்தை வரலாற்று சின்னமாக அறிவிக்க வேண்டும் - நவாஸ்கனி எம்.பி. வலியுறுத்தல் + "||" + 105 years old Pamban Rail Bridge To be declared a historical symbol - Navaskani MP Emphasis

105 ஆண்டுகள் பழமையான பாம்பன் ரெயில் பாலத்தை வரலாற்று சின்னமாக அறிவிக்க வேண்டும் - நவாஸ்கனி எம்.பி. வலியுறுத்தல்