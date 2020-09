மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே, அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் ஆயுதங்கள் பதுக்கிய வாலிபர் கைது + "||" + A youth was arrested for possessing weapons at a government school near Kudalur

கூடலூர் அருகே, அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் ஆயுதங்கள் பதுக்கிய வாலிபர் கைது