மாவட்ட செய்திகள்

வேளாங்கண்ணி பேராலயத்துக்கு வெளியூர் பக்தர்கள் வரத்தொடங்கினர் - கடற்கரைக்கு செல்ல அனுமதி இல்லை + "||" + Foreign devotees started coming to Velankanni Cathedral - not allowed to go to the beach

வேளாங்கண்ணி பேராலயத்துக்கு வெளியூர் பக்தர்கள் வரத்தொடங்கினர் - கடற்கரைக்கு செல்ல அனுமதி இல்லை