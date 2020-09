மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.10 ஆயிரம் நிவாரண தொகை கேட்டு சேலத்தில் ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Asking for a relief amount of Rs.10 thousand Auto workers protest in Salem

ரூ.10 ஆயிரம் நிவாரண தொகை கேட்டு சேலத்தில் ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்