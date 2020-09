மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டின் வெளியே அமர்ந்து இருந்த 10-ம் வகுப்பு மாணவருக்கு வெட்டு கொலை செய்ய வந்த நபர் இல்லாததால் மர்மநபர்கள் ஆத்திரம் + "||" + Mysterious people are angry because there is no person who came to cut and kill the 10th class student who was sitting outside the house

வீட்டின் வெளியே அமர்ந்து இருந்த 10-ம் வகுப்பு மாணவருக்கு வெட்டு கொலை செய்ய வந்த நபர் இல்லாததால் மர்மநபர்கள் ஆத்திரம்