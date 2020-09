மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், விவசாயிகள் அல்லாதவர் கணக்கில் இருந்து மேலும் ரூ.4½ கோடி திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளது - அதிகாரி தகவல் + "||" + In the Kallakurichi district, From the non-farmer account Another Rs 40 crore has been withdrawn - official information

