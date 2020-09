மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில், கிராம நிர்வாக அலுவலர்களுக்கு மடிக்கணினி - அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் வழங்கினார் + "||" + In Nagapattinam, Laptops for Grama Niladharis - Presented by Minister OS Maniyan

நாகையில், கிராம நிர்வாக அலுவலர்களுக்கு மடிக்கணினி - அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் வழங்கினார்