மாவட்ட செய்திகள்

புதுப்பேட்டை அருகே, ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தை காலி குடங்களுடன் பொதுமக்கள் முற்றுகை - குடிநீர் வழங்கக்கோரி நடந்தது + "||" + Near Pudupettai, the Panchayat Council office Public siege with empty pitchers - The demand for drinking water took place

புதுப்பேட்டை அருகே, ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தை காலி குடங்களுடன் பொதுமக்கள் முற்றுகை - குடிநீர் வழங்கக்கோரி நடந்தது