மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமரின் விவசாயிகள் திட்டத்தில் புதுவையில் மோசடிக்கு வாய்ப்பில்லை சாமிநாதன் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி + "||" + Saminathan MLA says there is no chance of fraud in the Prime Minister's farmers' scheme in Puthuvai. Interview

பிரதமரின் விவசாயிகள் திட்டத்தில் புதுவையில் மோசடிக்கு வாய்ப்பில்லை சாமிநாதன் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி