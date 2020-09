மாவட்ட செய்திகள்

நாள்தோறும் 3,500 பேருக்கு சோதனை புதுச்சேரியில் கொரோனா தொற்று பரவல் குறைந்துள்ளது வளர்ச்சி ஆணையர் தகவல் + "||" + Testing of 3,500 people daily has reduced the spread of corona infection in Pondicherry, according to the Development Commissioner

நாள்தோறும் 3,500 பேருக்கு சோதனை புதுச்சேரியில் கொரோனா தொற்று பரவல் குறைந்துள்ளது வளர்ச்சி ஆணையர் தகவல்