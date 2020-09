மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், பச்சிளம்குழந்தை உள்பட 33 பேருக்கு கொரோனா - ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் மூடல் + "||" + In the district, the Corona-Panchayat Union office closes for 33 people, including an infant

மாவட்டத்தில், பச்சிளம்குழந்தை உள்பட 33 பேருக்கு கொரோனா - ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் மூடல்