மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூர் அருகே, பெண்ணை கொன்று குழித்தோண்டி புதைப்பு - உடலை தோண்டி எடுத்து போலீசார் விசாரணை + "||" + Near Hosur, a woman was killed and buried in a ditch - police are investigating

ஓசூர் அருகே, பெண்ணை கொன்று குழித்தோண்டி புதைப்பு - உடலை தோண்டி எடுத்து போலீசார் விசாரணை