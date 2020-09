மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டல், இறைச்சி கடைகளில் முறைகேடாக குடிநீர் உறிஞ்ச பயன்படுத்திய 10 மின் மோட்டார்கள் பறிமுதல் - விழுப்புரம் நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Abuse in hotels and butcher shops 10 electric motors used for drinking water seized

ஓட்டல், இறைச்சி கடைகளில் முறைகேடாக குடிநீர் உறிஞ்ச பயன்படுத்திய 10 மின் மோட்டார்கள் பறிமுதல் - விழுப்புரம் நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை