மாவட்ட செய்திகள்

பெண்ணாடம் அருகே, ரெயில் தண்டவாளத்தில் தலை நசுங்கிய நிலையில் வாலிபர் பிணம் - கொலையா? போலீசார் விசாரணை + "||" + The body of a young man with his head crushed on a railway track near Pennadam - Murder? Police investigation

பெண்ணாடம் அருகே, ரெயில் தண்டவாளத்தில் தலை நசுங்கிய நிலையில் வாலிபர் பிணம் - கொலையா? போலீசார் விசாரணை