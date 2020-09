மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அருகே, நீட் தேர்வு மையத்தில் காத்திருந்த பெற்றோர் கழிப்பிட வசதி இல்லாமல் அவதி - மகளுக்காக ராமஜெயம் எழுதிய தாய் + "||" + Near Salem, Parents waiting at NEET exam center suffer without toilet facilities - Mother who wrote Ramajayam for daughter

சேலம் அருகே, நீட் தேர்வு மையத்தில் காத்திருந்த பெற்றோர் கழிப்பிட வசதி இல்லாமல் அவதி - மகளுக்காக ராமஜெயம் எழுதிய தாய்