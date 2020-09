மாவட்ட செய்திகள்

மசினகுடி-ஊட்டி சாலையில் காட்டுயானையை தொந்தரவு செய்த ஜீப் டிரைவருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + Machinagudi - Wild elephant on Ooty road A fine of Rs 10,000 was imposed on the jeep driver who caused the disturbance

மசினகுடி-ஊட்டி சாலையில் காட்டுயானையை தொந்தரவு செய்த ஜீப் டிரைவருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம்