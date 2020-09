மாவட்ட செய்திகள்

சுரண்டையில் குடியிருப்பு பகுதிக்கு பாதை வசதி செய்து தர வேண்டும் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் மனு + "||" + To the residential area The path should be facilitated In the Collector Office Public Petition

