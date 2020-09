மாவட்ட செய்திகள்

போதைப்பொருட்கள் பயன்படுத்தியதை கண்டறியநடிகைகள் ராகிணி, சஞ்சனாவின் தலை முடி, ரத்த மாதிரி ஐதராபாத்திற்கு அனுப்பி வைப்பு ஒரு வாரத்தில் அறிக்கை கிடைக்க வாய்ப்பு + "||" + To detect drug use Actresses Ragini, Sanjana Head hair, blood sample Deposit sent to Hyderabad

போதைப்பொருட்கள் பயன்படுத்தியதை கண்டறியநடிகைகள் ராகிணி, சஞ்சனாவின் தலை முடி, ரத்த மாதிரி ஐதராபாத்திற்கு அனுப்பி வைப்பு ஒரு வாரத்தில் அறிக்கை கிடைக்க வாய்ப்பு