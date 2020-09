மாவட்ட செய்திகள்

மனுக்கொடுக்க மூதாட்டிகளை திரட்டி வந்த சமூக சேவகருக்கு கலெக்டர் கதிரவன் எச்சரிக்கை - 3 பேர் மீது வழக்கு பதிவு + "||" + To petition Who had gathered the elders To the social worker Collector Kadiravan Warning Case registered against 3 persons

மனுக்கொடுக்க மூதாட்டிகளை திரட்டி வந்த சமூக சேவகருக்கு கலெக்டர் கதிரவன் எச்சரிக்கை - 3 பேர் மீது வழக்கு பதிவு