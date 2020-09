மாவட்ட செய்திகள்

பவானி-கொடுமுடியில் மகாளய அமாவாசைக்கு திதி, தர்ப்பணம் செய்ய அனுமதி இல்லை - கலெக்டர் சி.கதிரவன் தகவல் + "||" + At Bhavani-Kodumudi For the Mahalaya New Moon Didi is not allowed to prostitute Collector C. Kathiravan Information

பவானி-கொடுமுடியில் மகாளய அமாவாசைக்கு திதி, தர்ப்பணம் செய்ய அனுமதி இல்லை - கலெக்டர் சி.கதிரவன் தகவல்