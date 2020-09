மாவட்ட செய்திகள்

அதிராம்பட்டினம் அருகே கம்பியால் மீனவரை அடித்துக்கொன்ற தந்தை கைது + "||" + Father arrested for beating fisherman with wire near Adirampattinam

அதிராம்பட்டினம் அருகே கம்பியால் மீனவரை அடித்துக்கொன்ற தந்தை கைது