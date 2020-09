மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை பெரிய கோவிலில் நந்தியெம்பெருமானுக்கு அபிஷேகம் 6 மாதங்களுக்கு பிறகு பக்தர்களுக்கு அனுமதி + "||" + Devotees are allowed to anoint Nandiyemperuman at the Tanjore Big Temple after 6 months

தஞ்சை பெரிய கோவிலில் நந்தியெம்பெருமானுக்கு அபிஷேகம் 6 மாதங்களுக்கு பிறகு பக்தர்களுக்கு அனுமதி