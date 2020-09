மாவட்ட செய்திகள்

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக ஒட்டப்பட்ட போஸ்டர் கிழிப்பு ஆண்டிப்பட்டி அருகே பரபரப்பு + "||" + Adapted in support of Edappadi Palanisamy Poster riot stirs near Andipatti

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக ஒட்டப்பட்ட போஸ்டர் கிழிப்பு ஆண்டிப்பட்டி அருகே பரபரப்பு