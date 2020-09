மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்பில் 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கியதை தே.மு.தி.க. வரவேற்கிறது எல்.கே.சுதீஷ் பேட்டி + "||" + For government school students Provided reservation in medical study DMDK. Welcome Interview with LK Sudesh

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்பில் 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கியதை தே.மு.தி.க. வரவேற்கிறது எல்.கே.சுதீஷ் பேட்டி