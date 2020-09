மாவட்ட செய்திகள்

வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு தடை விதித்து விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு பாவம் செய்து விட்டது காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் தாக்கு + "||" + Central Government for Farmers Congress has sinned, Attack of the Nationalist Congress

வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு தடை விதித்து விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு பாவம் செய்து விட்டது காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் தாக்கு