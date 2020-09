மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் இதுவரை 67 ஆயிரத்து 846 முதியோருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + So far 67 thousand 846 elderly people in Tamil Nadu have been affected by corona

தமிழகத்தில் இதுவரை 67 ஆயிரத்து 846 முதியோருக்கு கொரோனா பாதிப்பு