மாவட்ட செய்திகள்

இருளர் சமுதாயத்தை சார்ந்த மாணவிகளுக்கு சாதி சான்றிதழ் - கலெக்டர் நேரில் சென்று வழங்கினார் + "||" + Caste certificate for students belonging to dark society - Collector went in person and issued

இருளர் சமுதாயத்தை சார்ந்த மாணவிகளுக்கு சாதி சான்றிதழ் - கலெக்டர் நேரில் சென்று வழங்கினார்