மாவட்ட செய்திகள்

ஜவஹர்லால் நேரு துறைமுகத்தை தனியார்மயமாக்கும் முடிவை மத்திய அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் - சஞ்சய் ராவத் எம்.பி. வலியுறுத்தல் + "||" + Jawaharlal Nehru Port Privatization decision The federal government needs to reconsider Sanjay Rawat MP Emphasis

ஜவஹர்லால் நேரு துறைமுகத்தை தனியார்மயமாக்கும் முடிவை மத்திய அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் - சஞ்சய் ராவத் எம்.பி. வலியுறுத்தல்