மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சை மையத்தில் பெண்கள் மீதான தாக்குதல் அதிகரிப்பு முதல்-மந்திரிக்கு, தேவேந்திர பட்னாவிஸ் கடிதம் + "||" + At the Corona Treatment Center Increase in attacks on women Letter from Devendra Patnaik to the First Minister

கொரோனா சிகிச்சை மையத்தில் பெண்கள் மீதான தாக்குதல் அதிகரிப்பு முதல்-மந்திரிக்கு, தேவேந்திர பட்னாவிஸ் கடிதம்