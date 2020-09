மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனையில் சுவாச பிரச்சினை உள்ளவர்களுக்கு பரிசோதனை மையம் கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Collector started a testing center for people with respiratory problems at Dharmapuri Government Hospital

தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனையில் சுவாச பிரச்சினை உள்ளவர்களுக்கு பரிசோதனை மையம் கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார்