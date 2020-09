மாவட்ட செய்திகள்

கழிவுநீர் கால்வாய் கட்டுவதை எதிர்த்து: பொக்லைன் எந்திரத்தை பொதுமக்கள் சிறைப்பிடித்தனர் - வேலூர் கொசப்பேட்டையில் பரபரப்பு + "||" + Opposing the construction of sewers: Public captures Bokline machine - Sensation in Vellore Kosapettai

கழிவுநீர் கால்வாய் கட்டுவதை எதிர்த்து: பொக்லைன் எந்திரத்தை பொதுமக்கள் சிறைப்பிடித்தனர் - வேலூர் கொசப்பேட்டையில் பரபரப்பு