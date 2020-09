மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல், தேனி மாவட்டங்களில் கொரோனாவுக்கு 4 பேர் பலி + "||" + In Dindigul and Theni districts 4 killed for corona

