மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலத்தில் பரபரப்பு: கற்பழிக்கப்பட்ட பெண் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை - ‘ஆவியாக வந்து பழிவாங்குவேன்’ என்று எழுதிய கடிதம் சிக்கியது + "||" + Excitement at Vriddhachalam: Raped woman commits suicide by hanging - The letter ‘I will come in vapor and take revenge’ got stuck

விருத்தாசலத்தில் பரபரப்பு: கற்பழிக்கப்பட்ட பெண் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை - ‘ஆவியாக வந்து பழிவாங்குவேன்’ என்று எழுதிய கடிதம் சிக்கியது