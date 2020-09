மாவட்ட செய்திகள்

புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமை: பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று தரிசனம் + "||" + Protestant First Saturday In the temples of Perumal Special Worship Devotees stand in long queues and darshan

