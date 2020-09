மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவல் தடுப்பு சிறப்பு ஏற்பாடுகள்: பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் - கர்நாடக சட்டசபை நாளை கூடுகிறது + "||" + Special arrangements for the prevention of corona spread In a turbulent political situation The Karnataka Assembly convenes tomorrow

கொரோனா பரவல் தடுப்பு சிறப்பு ஏற்பாடுகள்: பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் - கர்நாடக சட்டசபை நாளை கூடுகிறது