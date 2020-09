மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் குழந்தை பெற்ற பெண் உயிரிழப்பு - உறவினர்கள் போராட்டத்தால் பரபரப்பு + "||" + At Srivilliputhur Government Hospital Death of a woman who gave birth to a child - Stirred by relatives struggle

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் குழந்தை பெற்ற பெண் உயிரிழப்பு - உறவினர்கள் போராட்டத்தால் பரபரப்பு