மாவட்ட செய்திகள்

பரங்கிப்பேட்டையை சேர்ந்த 3 பேர் கொரோனாவுக்கு பலி - கர்ப்பிணிகள் உள்பட 289 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + 3 people from Parangipettai killed by corona - 289 people were confirmed infected, including pregnant women

பரங்கிப்பேட்டையை சேர்ந்த 3 பேர் கொரோனாவுக்கு பலி - கர்ப்பிணிகள் உள்பட 289 பேருக்கு தொற்று உறுதி