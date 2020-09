மாவட்ட செய்திகள்

மும்மொழி கொள்கைக்கு ஆதரவாக இந்து மகாசபா ஆர்ப்பாட்டம் குமரியில் 200 இடங்களில் நடந்தது + "||" + Hindu Mahasabha demonstrations in support of the trilingual policy took place at 200 places in Kumari

மும்மொழி கொள்கைக்கு ஆதரவாக இந்து மகாசபா ஆர்ப்பாட்டம் குமரியில் 200 இடங்களில் நடந்தது