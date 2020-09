மாவட்ட செய்திகள்

ஆழியாறு அணை முழுகொள்ளளவை எட்டியது 7 மதகுகள் வழியாக தண்ணீர் வெளியேற்றம் + "||" + Reaching the full capacity of the Azhiyar Dam, the discharge of water through 7 canals

