மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் நகரில் 40 இடங்களில் ரூ.5 கோடியில் சாலை மேம்பாட்டு பணிகள் அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The Minister has started road development works at a cost of Rs. 5 crore at 40 places in Villupuram

விழுப்புரம் நகரில் 40 இடங்களில் ரூ.5 கோடியில் சாலை மேம்பாட்டு பணிகள் அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார்