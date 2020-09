மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையுடன் எஸ்.எஸ்.எல்.சி, பிளஸ்-2 தனித்தேர்வர்களுக்கு தேர்வு தொடங்கியது + "||" + With corona preventive action SSLC, For Plus-2 singles The exam began

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையுடன் எஸ்.எஸ்.எல்.சி, பிளஸ்-2 தனித்தேர்வர்களுக்கு தேர்வு தொடங்கியது