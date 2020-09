மாவட்ட செய்திகள்

குறைந்த எண்ணிக்கையில் இயக்கப்படுவதால்: பி.ஆர்.டி.சி. பஸ்களில் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம் - கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயம் + "||" + Because of the low number of drives P.R.D.C. On buses Wandering crowd

குறைந்த எண்ணிக்கையில் இயக்கப்படுவதால்: பி.ஆர்.டி.சி. பஸ்களில் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம் - கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயம்