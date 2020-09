மாவட்ட செய்திகள்

கல்லூரிகளில் இறுதி பருவத்தேர்வு: மாணவ-மாணவிகள் புத்தகத்தை பார்த்து தேர்வு எழுதினர் + "||" + Final semester in colleges Student-students They looked at the book and wrote the exam

