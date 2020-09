மாவட்ட செய்திகள்

நிதி நிறுவனம் நடத்தி பல கோடி ரூபாய் மோசடி பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் புகார் + "||" + People affected by multi-crore rupees fraud conducted by a financial institution complain to the Collector's Office

நிதி நிறுவனம் நடத்தி பல கோடி ரூபாய் மோசடி பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் புகார்