மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் அரசு ஆஸ்பத்திரி கொரோனா வார்டில் 2 பேர் பலி - மின்துண்டிப்பு காரணமா? + "||" + 2 killed in Tiruppur Government Hospital Corona ward - Is it due to power outage?

திருப்பூர் அரசு ஆஸ்பத்திரி கொரோனா வார்டில் 2 பேர் பலி - மின்துண்டிப்பு காரணமா?