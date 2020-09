மாவட்ட செய்திகள்

பெட்ரோல் திருட முயன்ற போது நள்ளிரவில் மோட்டார் சைக்கிள்கள் தீப்பிடித்து சாம்பல் வாலிபருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + Police nabbed a gray teenager whose motorcycles caught fire at midnight while trying to steal petrol

பெட்ரோல் திருட முயன்ற போது நள்ளிரவில் மோட்டார் சைக்கிள்கள் தீப்பிடித்து சாம்பல் வாலிபருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு