மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சைக்கு தினமும் 100 டன் வந்த நிலையில் வடமாநிலங்களில் மழையால் வெங்காயம் வரத்து 30 டன்னாக குறைந்தது + "||" + The daily supply of onions to Thanjavur was reduced from 100 tonnes to 30 tonnes due to rains in the northern states

தஞ்சைக்கு தினமும் 100 டன் வந்த நிலையில் வடமாநிலங்களில் மழையால் வெங்காயம் வரத்து 30 டன்னாக குறைந்தது