ஜோலார்பேட்டையில், ரெயில்பெட்டிகளில் மின்வயர் திருடிய வாலிபர்கள் உள்பட 3 பேர் கைது + "||" + In Jolarpettai, in train carriages 3 arrested including teenagers for stealing electric wire

