மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி அருகே, தீ விபத்தில் 5 குடிசைகள் எரிந்து சேதம் - தீயணைப்பு வீரர்களிடம் கிராம மக்கள் வாக்குவாதம் செய்ததால் பரபரப்பு + "||" + Near the Kallakurichi, 5 huts damaged in fire - The villagers argue with the furore by firefighters

கள்ளக்குறிச்சி அருகே, தீ விபத்தில் 5 குடிசைகள் எரிந்து சேதம் - தீயணைப்பு வீரர்களிடம் கிராம மக்கள் வாக்குவாதம் செய்ததால் பரபரப்பு