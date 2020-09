மாவட்ட செய்திகள்

கரும்பு ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்கு சொந்தமான ஆக்கிரமிப்பு இடத்தை அளவீடு செய்யும் பணி - அதிகாரிகளுடன் பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Owned by the Sugarcane Research Station Occupancy measurement work - Excitement as the public engaged in an argument with the authorities

கரும்பு ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்கு சொந்தமான ஆக்கிரமிப்பு இடத்தை அளவீடு செய்யும் பணி - அதிகாரிகளுடன் பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு